Firari tosuncuk Mehmet Aydın: Teslim olacağım

Çiftlik Bank'ın kurucusu olan ve 2018 yılında binlerce kişiyi dolandırıp yurtdışına kaçan Mehmet Aydın, avukatları aracılığıyla en kısa sürede teslim olacağını bildirdi.

Çiftlik Bank adı altında binlerce insanı dolandırarak milyonlarca lirayla ortadan kaybolan Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'dan haber geldi.

Mehmet Aydın, akşam saatlerinde avukatları Şehmus Uluç ve Fatih Kuş aracılığıyla bir açıklamada bulundu.

TESLİM OLACAĞINI SÖYLEDİ

Sözcü'den Mert Öz'ün haberine göre, Mehmet Aydın yaptığı açıklamasında en kısa sürede bulunduğu ülkedeki Türk elçiliğine teslim olacağını söyledi.

"AMACIM, KİŞİLERİN EK BİR GELİR ELDE ETMELERİNİ SAĞLAMAKTI"

Mehmet Aydın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı.

"HİÇBİR ZAMAN KİMSEYİ DOLANDIRMAK GİBİ DÜŞÜNCEM OLMADI"

Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık.

"GEÇ FARKETTİM, BEN DE SİZLER GİBİ MAĞDURUM"

Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.

Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim.

"SUÇSUZLUĞUMU VE MAĞDURİYETİMİ KANITLAMAK İÇİN KENDİ HÜR İRADEMLE TESLİM OLACAĞIM"

Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur."

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Interpol'ün “Most Wanted” yani “en çok aranan” listesine girmişti. Interpol’ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracalığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.

YÜZBİNLERCE KİŞİ MAĞDUR

İlk kuruluşunda oyun olarak hizmet veren Çiftlik Bank daha sonra yüzbinlerce kullanıcısı olan bir yatırım haline dönüştü. Yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın alan ve düzenli ziyaretler ile gerçek para kazandırmayı vaad eden Çiftlik Bank, kullanıcılar tarafından popüler hale geldi.

Yatırdıklarını paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi yatırdıklarını parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393 .3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.









