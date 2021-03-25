İşitme engelli Engin E.’ye şiddet uygularken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 'Delikanlı' lakaplı Fırat K., Twitter'da en çok konuşulan konular arasında yerini aldı.

İzmit'te işitme engelli Engin E.’ye şiddet uygularken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 'Delikanlı' lakaplı Fırat K., kısa sürede ülkenin gündemine oturdu.

Ünlüler dahil olmak üzere sosyal medya kullanıcıları, bu paylaşımlara tepki gösterdi. Twitter'da #FıratDelikanlıTutuklansın hashtagi ile yapılan paylaşımlar, kısa sürede trend topic oldu.

Konuya hakim olmayan vatandaşlar, 'Fırat Delikanlı kimdir? Fırat Delikanlı olayı nedir?' sorularına yanıt aramaya başladı.

Peki, Fırat Delikanlı kimdir? Fırat Delikanlı olayı nedir, tutuklandı mı? İşte konuya ilişkin ayrıntılar..

FIRAT DELİKANLI KİMDİR, OLAYI NEDİR?

Fırat Delikanlı isimli şahıs, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla büyük tepki çekti. İşitme engelli olduğu bilinen bir gence şiddet uyguladığı görüntülerle gündeme gelen Fırat Delikanlı'nın, başka kişilere karşı da şiddet gösterdiği ortaya çıktı.

Bunun üzerine sosyal medya kullanıcıları tarafından '#FıratDelikanlıTutuklansın' tagi açıldı ve olayın açığa çıkması hedeflendi. Pek çok ünlü ismin destek verdiği tag, kısa sürede ülkenin gündemine oturdu.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Yüzde 50 engelli Engin E.’nin olaydan sonra şikayetçi olduğu ortaya çıkarken, Fırat K. kayıplara karıştı.

Fırat K.'den şikayetçi olan Engin E., ifadesinde şunları kaydetti:

“Aydın’da yaşıyorum. Benim gibi işitme engelli olan Fırat’ı da Aydın’dan tanıyorum. 22 Mart günü beni cep telefonumdan aradı. İzmit’e gelmemi hediyelik eşya işi olduğunu belirtti. Ben de işsiz olduğum için kabul ettim. İzmit Otogarı'na geldiğimde iki kişi yanıma geldi. Fırat’ın kendilerini gönderdiğini söylediler, tramvaya binerek bir kafeye gittik. Burada Fırat bekliyordu. Oturduk sohbet ettik. Sonra hediyelik eşyaları bana verdi. Ben de hemen kafe önünde satışı gerçekleştirdim. 150 lira kazandım. Fırat’la anlaşmamız yarı yarıya olacaktı. Sonra Fırat’ın yanında bulunan aynı zamanda işitme engelli olan 4 kişiyle birlikte araçla dağ evine gittik. Toplam 6 kişiydik. Alkol aldık. Sonra ben kazancım olan yarı parayı Fırat’tan istedim. Fırat’ın yanında bulunan kişi 'Vermiyoruz' dedi. Sonra küfür etmeye başladı."

Bu sırada Fırat K.'nin araya girerek kendisine yaklaşık 5 yıl önce sosyal medyada çıkan çıplak fotoğraflarını gösterdiğini söyleyen Engin E., "‘Sen ne yapmaya çalışıyorsun’ dedi. Ben de Fırat’a 'kıskanıyor musun, benim kardeşim misin bana karışıyorsun' dedim. Bu sırada orada bulunanlardan biri arkamdan kafama bir şeyle vurdu. Daha sonra hepsi bana vurmaya başladı. Hatta biri kemer çıkarıp, onla da vurmaya başladı. Kanlar içerisinde kaldım. O an fotoğraflarımı çektiler. Sonra araca bindirip otogarda indirdiler. Ancak param yoktu. Aydın’a dönemiyordum. Güvenlikçilere giderek durumu anlattım. Onlarda ambulans çağırdılar. Hastaneye götürüldüm. Sonra da polisler geldi. Diğerlerinin adlarını bilmiyorum ama Fırat K.’den şikayetçiyim.” ifadelerini kullandı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaralama, tehdit, gasp, dolandırıcılık ve cinsel istismar gibi suçlardan 30 kaydı bulunan Fırat K. hakkında, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı ‘adam öldürmeye teşebbüs’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından soruşturma başlattı.

FIRAT DELİKANLI TUTUKLANDI MI?

İşitme engelli Engin E.’ye şiddet uygularken çekilmiş görüntüleri sosyal medyada paylaşılan 'Delikanlı' lakaplı Fırat K'nın polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi.