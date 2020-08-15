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    Fırat Kalkanı bölgesinde 1 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • İHA
    • 15.08.2020 - 14:36
    • Güncelleme : 15.08.2020 - 14:36
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 1 terörist öldürüldü

    Türk askeri, sınır ötesi operasyonlarla teröristlerin tepesine çökmeye devam ediyor.

    Bu kapsamda Fırat Kalkanı bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

    SIZMA GİRİŞİMİ ÖNLENDİ

    Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

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