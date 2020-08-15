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- Fırat Kalkanı bölgesinde 1 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesinde 1 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 1 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- İHA
- 15.08.2020 - 14:36
- Güncelleme : 15.08.2020 - 14:36
Türk askeri, sınır ötesi operasyonlarla teröristlerin tepesine çökmeye devam ediyor.
Bu kapsamda Fırat Kalkanı bölgesinde düzenlenen operasyonlarda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
SIZMA GİRİŞİMİ ÖNLENDİ
Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi." denildi.