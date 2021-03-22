Euro
9.5056
10.66%
Dolar
7.9949
10.84%
Altın
437.54
8.08%
Borsa
1.399
-8.48%
Bitcoin
449.000
5.66%
EXEN Coin
13.05
-5.91%
9ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 9 C

    Fırat Kalkanı bölgesinde 10 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Bölgede İHA’larla tespit edilen 10 terörist, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.03.2021 - 13:01
    • Güncelleme : 22.03.2021 - 13:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fırat Kalkanı bölgesinde 10 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Mehmetçik, havadan ve karadan terörist avlıyor.

    Fırat Kalkanı bölgesinde kararlı operasyonlarına ara vermeyen Türk askeri, teröristlere nefes aldırmıyor.

    10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede İHA’larla tespit edilen PKK/YPG'li 10 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    Operasyona ilişkin açıklama yapan MSB, "Kilis’e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz." ifadesine yer verdi.

    Fırat Kalkanı bölgesinde 10 PKK/YPG’li terörist öldürüldü #1

    Fırat Kalkanı bölgesinde 10 PKK/YPG’li terörist öldürüldü #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir