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- Fırat Kalkanı bölgesinde 10 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesinde 10 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Bölgede İHA’larla tespit edilen 10 terörist, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 22.03.2021 - 13:01
- Güncelleme : 22.03.2021 - 13:24
Mehmetçik, havadan ve karadan terörist avlıyor.
Fırat Kalkanı bölgesinde kararlı operasyonlarına ara vermeyen Türk askeri, teröristlere nefes aldırmıyor.
10 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede İHA’larla tespit edilen PKK/YPG'li 10 teröristin komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Operasyona ilişkin açıklama yapan MSB, "Kilis’e yönelik yapılan terör saldırısının hesabını sormaya devam ediyoruz." ifadesine yer verdi.