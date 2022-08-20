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    Fırat Kalkanı bölgesinde 11 terörist leş edildi

    Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2022 - 10:38
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 11:18
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 11 terörist leş edildi

    Türk Silahlı Kuvvetleri terör belasına darbe indirmeye devam ediyor.

    Kahraman Türk askerinin gölgesinden korkan PKK'lı teröristlerin bir bir sonu geliyor.

    Milli Savunma Bakanlığı güzel haberi bu kez Fırat Kalkanı bölgesinden bildirdi.

    Saldırı girişiminde bulunan hain teröristlerin planları başında patladı...

    "11 terörist etkisiz hale getirildi"

    Bakanlık o duyuruyu şu ifadelerle açıkladı:

    "Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."

    Fırat Kalkanı bölgesinde 11 terörist leş edildi VİDEO

    Fırat Kalkanı bölgesinde 11 terörist leş edildi #1


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