PKK'ya bir ağır darbe daha: 18 terörist leş edildi

PKK'ya bir ağır darbe daha: 18 terörist leş edildi

Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk askeri, şehidinin kanını yerde bırakmıyor.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarıyla hain terör örgütlerini inlerine gömen Türk Silahlı Kuvvetleri, her geçen gün bir başka başarıya daha imza atıyor.

Türk askerinin gölgesi PKK'lı hainlere mezar olurken, Fırat Kalkanı bölgesinden bir başarılı haber daha duyuruldu.

Milli Savunma Bakanlığı, PKK'ya yönelik ağır darbeyi şu ifadelerle duyurdu;

"18 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 18 PKK/YPG’li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

PKK'ya bir ağır darbe daha: 18 terörist etkisiz hale getirildi ViDEO

