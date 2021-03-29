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- Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı öldürüldü
MSB, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
- DHA
- 29.03.2021 - 11:22
- Güncelleme : 29.03.2021 - 11:29
Kahraman Türk askeri, sınır ötesi harekatlarla teröristlerden temizlenen bölgelere sızma girişimlerine göz açtırmıyor.
2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ
Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapan askerlerimiz 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi.
Milli Savunam Bakanlşığı (MSB) konuya ilişkin bir açıklama yayınladı
Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.