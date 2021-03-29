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    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı öldürüldü

    MSB, Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
    • DHA
    • 29.03.2021 - 11:22
    • Güncelleme : 29.03.2021 - 11:29
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı öldürüldü

    Kahraman Türk askeri, sınır ötesi harekatlarla teröristlerden temizlenen bölgelere sızma girişimlerine göz açtırmıyor.

    2 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ

    Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapan askerlerimiz 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi.

    Milli Savunam Bakanlşığı (MSB) konuya ilişkin bir açıklama yayınladı

    Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 2 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi." denildi.

    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK lı öldürüldü #1

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