Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Haber Merkezi

Kahraman askerimiz, vatan nöbetini soluksuz sürdürüyor...

Tek tek teröristleri paketleyen güvenlik güçleri, 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi.

MSB AÇIKLADI

Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

"KAHRAMANCA MÜCADELEYE DEVAM"

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ediyor.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.