Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı terörist öldürüldü

Haber Merkezi
Kahraman askerimiz, vatan nöbetini soluksuz sürdürüyor...
Tek tek teröristleri paketleyen güvenlik güçleri, 2 teröristi daha etkisiz hale getirdi.
MSB AÇIKLADI
Milli Savunma Bakanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
"KAHRAMANCA MÜCADELEYE DEVAM"
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Mehmetçik, kahramanca ve fedakarca mücadeleye devam ediyor.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.
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