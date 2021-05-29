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- Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
- Haber Merkezi
- 29.05.2021 - 11:34
- Güncelleme : 29.05.2021 - 11:46
Suriye'nin kuzeyinde terörün izini silmek için verilen mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Bölgeden gelen son haberlere göre, kahraman komandolarımız başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.
Bölgede huzur ve güvenliğin tesis edilemesi için verilen mücadelede, saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YGP'li terörist etkisiz halde getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) operasyona ilişkin bilgiyi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile duyurdu.
MSB PAYLAŞIMI
MSB paylaşımına şu ifadeler not düşüldü:
"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."