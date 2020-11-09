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- Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü
Bölgeye taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 2 terörist, etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 09.11.2020 - 11:45
- Güncelleme : 09.11.2020 - 12:04
Terör örgütü üyelerine göz açtırmayan Türk askeri, Fırat Kalkanı bölgesinde de operasyonlarını başarı bir şekilde sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgeye teröristler tarafından taciz ateşi açılarak sızma girişiminde bulunulduğunu duyurdu.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Twitter üzerinden son duruma ilişkin açıklama yapan Bakanlık, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.