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    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Bölgeye taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 2 terörist, etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.11.2020 - 11:45
    • Güncelleme : 09.11.2020 - 12:04
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

    Terör örgütü üyelerine göz açtırmayan Türk askeri, Fırat Kalkanı bölgesinde de operasyonlarını başarı bir şekilde sürdürüyor.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgeye teröristler tarafından taciz ateşi açılarak sızma girişiminde bulunulduğunu duyurdu.

    2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Twitter üzerinden son duruma ilişkin açıklama yapan Bakanlık, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açarak sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK/YPG’li terörist öldürüldü #1

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