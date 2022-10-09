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    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist leş edildi

    Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 09.10.2022 - 10:35
    • Güncelleme : 09.10.2022 - 10:51
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist leş edildi

    Kahraman Türk askeri, hain teröristleri inlerine gömmekte kararlı.

    Operasyon bölgelerindeki başarılarını her geçen gün ikiye katlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK'lı hainlerin ensesinde.

    Milli Savunma Bakanlığı, bu kez Fırat Kalkanı bölgesinden güzel haberi duyurdu.

    "2 terörist etkisiz hale getirildi"

    Milli Savunma Bakanlığı o haberi"Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!" ifadeleriyle duyurdu.

    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist leş edildi #1


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