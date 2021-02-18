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    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist terörist öldürüldü

    Bölgeye sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 2 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.
    • DHA
    • 18.02.2021 - 19:41
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist terörist öldürüldü

    Türk askerinin, bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor.

    Kahraman komandolar, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimini önledi.

    2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

    Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist terörist öldürüldü #1

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