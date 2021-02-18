Fırat Kalkanı bölgesinde 2 terörist terörist öldürüldü

Bölgeye sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 2 terörist, komandolar tarafından etkisiz hale getirildi.

Türk askerinin, bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor.

Kahraman komandolar, Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişimini önledi.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.