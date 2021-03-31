Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG’li terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesine yönelik taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.

Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde terörün izini silmek mücadelesini sürdürüyor.

Bugüne kadar bir milyonun üzerinde Suriyeli bölgeye geri dönerken, huzur ve güven ortamının bozulmasını isteyen teröristler de tacizini sürdürüyor.

Kahraman komandolar o tacizleri bir bir bertaraf ediyor.

“İZİN VERMEDİK, VERMEYECEĞİZ”

Milli Savunma Bakanlığı’ndan alınan son bilgilere göre yine bölgeye taciz ateşi açan PKK/YPG’li teröristlerden 3’ü etkisiz hale getirildi.

Twitter üzerinden yapılan duyuruda, “Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.” denildi.