MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi.

Türkiye, sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarıyla teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), teröre karşı Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı harekat bölgesinde de mücadelenin devam ettiğini açıkladı.

3 TERÖRİST, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) saldırı hazırlığında olan teröristleri tespit ettiğini açıklayan MSB, tespit edilen 3 PKK/YPG'linin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi ViDEO

"KAHRAMAN MEHMETÇİK, TERÖRİSTLERİ HENDEKLERE GÖMMEYE DEVAM EDİYOR"

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Kahraman Mehmetçik, saldırı hazırlığındaki teröristleri silahlarıyla beraber hendeklere gömmeye devam ediyor.

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist daha bölgedeki ateş destek vasıtalarımızla etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.