Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist öldürüldü

Bölgeye taciz atışı yapan 3 PKK/YPG’li terörist, etkisiz hale getirildi.

Terör örgütü üyelerine göz açtırmayan Mehmetçik, Fırat Kalkanı bölgesinde de operasyonlarını başarı bir şekilde sürdürmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), bölgede huzuru bozmaya çalışan hiçbir operasyona izin verilmeyeceğinin altını çizmeye devam ediyor.

3 TERÖRİT DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB, bölgeye saldırı ve sızma girişimlerinde bulunan 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Barış Pınarı bölgesinde olduğu gibi Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı ve sızma girişimlerine de izin vermeyeceğiz. Huzur ve güvenliğin teminatı komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi." denildi.