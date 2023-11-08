Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri her geçen gün yeniden göğüs kabartıyor.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarına hız kesmeden devam eden kahraman askerler, teröristlerin inlerine kadar giriyor.

Öyle ki hainler, Türk askerinden artık kaçamıyor.

Milli Savunma Bakanlığı, her gün verdiği başarılı haberlere bir yenisini daha ekledi.

"4 terörist etkisiz hale getirildi"

O açıklamada şu ifadeler kullanıldı;