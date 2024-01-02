Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

ensonhaber.com

Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin ensesinde.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarını başarıyla sürdüren askerler, her geçen gün göğüs kabartmaya devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, kahramanlardan bir başarıyı daha duyurdu.

Haber bu kez Fırat Kalkanı bölgesinden.

Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü

Bakanlık, başarılı duyuruyu şu cümlelerle yaptı;