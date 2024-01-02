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Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin ensesinde.
Sınır içi ve sınır ötesi operasyonlarını başarıyla sürdüren askerler, her geçen gün göğüs kabartmaya devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, kahramanlardan bir başarıyı daha duyurdu.
Haber bu kez Fırat Kalkanı bölgesinden.
Fırat Kalkanı bölgesinde 4 terörist öldürüldü
Bakanlık, başarılı duyuruyu şu cümlelerle yaptı;
Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
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