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- Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
- AA
- 24.01.2021 - 10:16
- Güncelleme : 24.01.2021 - 10:45
Türkiye, sınır içi operasyonların yanında sınır ötesi operasyonlarla da teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.
PKK/YPG'li teröristler, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e taciz ateşinde bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.
7 TERÖRİST, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Azez'e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'li 7 teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi VİDEO
BARINMA ALANLARI İMHA EDİLDİ
Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri barınma alanı ve mevzilerin de imha edildiği aktarıldı.
MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG’li 7 terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri barınma alanı ve mevziler de imha edildi."