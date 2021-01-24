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    Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

    Azez’e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG’li 7 terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri barınma alanı ve mevziler de imha edildi.
    • AA
    • 24.01.2021 - 10:16
    • Güncelleme : 24.01.2021 - 10:45
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    Türkiye, sınır içi operasyonların yanında sınır ötesi operasyonlarla da teröre karşı mücadelesini sürdürüyor.

    PKK/YPG'li teröristler, Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e taciz ateşinde bulundu.

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Twitter hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

    7 TERÖRİST, ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

    MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Azez'e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG'li 7 teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

    Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi VİDEO

    Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG li terörist etkisiz hale getirildi #1

    BARINMA ALANLARI İMHA EDİLDİ

    Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri barınma alanı ve mevzilerin de imha edildiği aktarıldı.

    MSB'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

    "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez’e havanlı taciz ateşinde bulunan PKK/YPG’li 7 terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Teröristlerin saldırıyı gerçekleştirdikleri barınma alanı ve mevziler de imha edildi."

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