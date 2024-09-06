Haber Merkezi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye ve Irak'taki operasyonları son hızıyla devam ediyor.
Hain terör örgütleri, adeta kaçacak delik arıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR OPERASYONLARIMIZ DEVAM EDECEK"
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Güneyimizde oluşturulmak istenen terör koridoruna izin vermedik, vermeyeceğiz.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
Bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.
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