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    Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist öldürüldü

    Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/YPG’li teröristlere ateş destek vasıtalarıyla sert bir karşılık verildi. Bölgede 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 29.12.2021 - 11:13
    • Güncelleme : 29.12.2021 - 11:35
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    Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist öldürüldü

    Teröristler, Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldırdı.

    Mehmetçik de PKK/YPG’li teröristlere ateş destek vasıtaları ile sert şekilde karşılık verdi.

    8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, ARAÇLARI İMHA EDİLDİ

    İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.

    Teröristlerin kullandıkları araçlar da imha edildi.

    OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ

    Milli Savunma Bakanlığı ise operasyona ilişkin görüntüleri resmi sitesinde yayınladı.

    Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist öldürüldü VİDEO

    Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist öldürüldü #1

    Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist öldürüldü #2

    Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist öldürüldü #3

    Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist öldürüldü #4

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