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- Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldıran PKK/YPG’li teröristlere ateş destek vasıtalarıyla sert bir karşılık verildi. Bölgede 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 29.12.2021 - 11:13
- Güncelleme : 29.12.2021 - 11:35
Teröristler, Fırat Kalkanı bölgesine havan ve ÇNRA atışlarıyla saldırdı.
Mehmetçik de PKK/YPG’li teröristlere ateş destek vasıtaları ile sert şekilde karşılık verdi.
8 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, ARAÇLARI İMHA EDİLDİ
İlk belirlemelere göre saldırıyı gerçekleştiren 8 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.
Teröristlerin kullandıkları araçlar da imha edildi.
OPERASYON GÖRÜNTÜLERİ
Milli Savunma Bakanlığı ise operasyona ilişkin görüntüleri resmi sitesinde yayınladı.
Fırat Kalkanı bölgesinde 8 terörist öldürüldü VİDEO