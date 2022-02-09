Fırat Kalkanı bölgesinde 9 terörist öldürüldü

Bölgeye taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirdi.

Mehmetçik hain teröristlere göz açtırmıyor...

Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapan askerlerimiz her gün başarılı operasyonlara imza atıyor.

Bölgeye taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığı yapan teröristler tek tek tespit edilerek gereken karşılığı alıyor.

9 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya üzerinden, "Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve saldırı hazırlığında olan 9 PKK/YPG’li teröristi başarılı bir operasyon ile etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.

"TERÖRİST NEREDEYSE HEDEFİMİZ ORASI"

Bakanlık, operasyonu "Terörist neredeyse hedefimiz orası!" sözleriyle duyurdu.

Sabah saatlerinde ise Irak’ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK’lı terörist, hava kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirilmişti. Böylelikle bugün öldürülen toplam terörist sayısı 14'e ulaşmış oldu.