Petrol
89.79
-0.04%
Euro
18.131
0.57%
Dolar
18.363
0.20%
Altın
978.72
-0.79%
Borsa
3254
0.24%
Bitcoin
351.409
0.07%
BTXN Coin
8.14
2.00%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Hafif yağmur 14 C

    Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiği duyurdu.
    • 22.09.2022 - 10:01
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 10:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

    Mehmetçik, PKK’lı teröristlerin bir girişimini daha önledi...

    Kendilerine hedef olarak Fırat Kalkanı bölgesini seçen teröristler, kahraman komandoların radarına girdi.

    3 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

    "Teröristlerin huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz"

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.

    Operasyonun başarıyla tamamlandığı bildirildi.


    Sedat Peker suç örgütü üyesi Emre Olur tutuklandı
    3. Sayfa

    Sedat Peker suç örgütü üyesi Emre Olur tutuklandı

    Baltık ülkeleri, seferberlikten kaçan Ruslara sığınma vermeyecek
    Dünya

    Baltık ülkeleri, seferberlikten kaçan Ruslara sığınma vermeyecek

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir