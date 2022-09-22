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- Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdiği duyurdu.
- 22.09.2022 - 10:01
- Güncelleme : 22.09.2022 - 10:28
Mehmetçik, PKK’lı teröristlerin bir girişimini daha önledi...
Kendilerine hedef olarak Fırat Kalkanı bölgesini seçen teröristler, kahraman komandoların radarına girdi.
3 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
"Teröristlerin huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz"
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK/YPG’nin Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güvenlik ortamını bozmasına izin vermeyeceğiz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." denildi.
Operasyonun başarıyla tamamlandığı bildirildi.