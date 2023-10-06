Fırat Kalkanı bölgesinden acı haber! Hüseyin Şimşek şehit oldu...

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'de teröristleri bombardımana tutuyor.
Devam eden operasyon kapsamında teröristlerin tek tek leş edildiği açıklanırken bir acı haber geldi.
Kıdemli Başpolis şehit düştü
Hain teröristlerce açılan roketli saldırıda yaralanan Kıdemli Başpolis Memuru Hüseyin Şimşek şehit oldu.
Acı haberi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu.
O açıklamada şu ifadeler aktarıldı;
İzmir Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Kıdemli Başpolis Memuru Hüseyin Şimşek 054.10.2023 tarihinde Barış Pınarı harekatı kapsamında Fırat Kalkanı harekatı Suriye Dabık üs bölgesinde BTÖ mensuplarınca yapılan roketli saldırı sonucunda şehit olmuştur.
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