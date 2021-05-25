Fırat Kalkanı bölgesine maket uçaklı saldırı girişimi

Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üs bölgesine maket uçakla saldırı girişimi oldu. Saldırı, güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde önlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi ve iç bölgede devam eden operasyonlarıyla büyük darbe alan terör örgütü PKK, maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunmaya başladı.

Hain terör örgütü, son olarak Fırat Kalkanı bölgesindeki bir üsse maket uçakla saldırı düzenlemek istedi.

Bu saldırı, Mehmetçik'in dikkati ve alınan tedbirler sayesinde önlendi.

KART İNCELENDİ, FIRLATILDIĞI NOKTA BELİRLENDİ

PKK’nın saldırı girişimine ilişkin açıklamayı Milli Savunma Bakanlığı (MSB) yaptı.

Bakanlık, düşürülen maket uçağın üzerindeki kartın incelendiğini, böylelikle uçağın fırlatıldığı noktanın belirlendiğini aktardı.

1 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Uçağın fırlatıldığı noktaya operasyon düzenlendiğini vurgulayan MSB, 1 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

DİYARBAKIR, BATMAN VE ŞIRNAK’TA MAKET UÇAKLI SALDIRILAR

Bir hafta önce ilk olarak Diyarbakır, ardından Batman ve Şırnak'taki askeri üslere maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştu.

Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı'na bağlı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı 181'inci ve 182'inci Filo'ya yönelik saldırı girişiminde bomba yüklü maket uçaklar, havada vuruldu.

Teröristler, Diyarbakır’ın ardından PKK'ya ağır darbe vuran İHA ve SİHA'ların bulunduğu Batman 14'üncü İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığı'nı hedef aldı.

HER 3 SALDIRI DA ÖNLENDİ

Batman ile birlikte teröristler, eş zamanlı olarak Pençe Harekâtı'nda Kuzey Irak'ın Metina Vadisi'ni teröristlerden temizleyen Şırnak 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'na saldırı girişiminde bulundu.

Her 3 saldırı da güvenlik güçlerinin durumu fark etmesi sonucu önlendi.