Fırat Kalkanı bölgesine roketatarlı saldırı: 1 şehit

Bölgeye teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda, Şehit Deniz Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse şehit düştü.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nden acı haber...

Hain teröristler tarafından bölgeye roketatarlı saldırı gerçekleşti.

Saldırı sonucu nöbette olan Dz.P.Söz.Er Tayfun Özköse şehit düştü.

MSB: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Haberi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde, 07 Ekim 2021 tarihinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Özköse için bakanlığın Twitter hesabından başsağlığı mesajı yayınladı. Akar, mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Ekim 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerine yer verdi.

SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Şehidin acı haberi, memleketi Samsun’un Tekkeköy ilçesinde yaşayan ailesine verildi. Şehidin Çırakman Mahallesi’ndeki evine Türk bayrağı asıldı.

Samsun'a şehit ateşi düştü VİDEO



"ANNENİN GÖNLÜNÜ BÖYLE Mİ YAKACAKTIN"

Şehidin ailesini, yakınları teskin etmeye çalıştı. Anne Selma Özköse, “Oğlum yalan desinler, biri beni uyandırsın, annenin gönlünü böyle mi yakacaktın, ‘yalan anne de, ben ölmedim de” diye ağladı.

YARIN DEFNEDİLECEK

Sözlü olan Özköse’nin, evlilik planları yaptığı, babası Musa Özköse’nin ise Ukrayna’da çalıştığı öğrenildi. Şehidin, yarın cuma namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.