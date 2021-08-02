- Haberler
- Gündem Haberleri
- Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.
- AA
- 02.08.2021 - 10:46
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.
AYRINTILAR GELİYOR...