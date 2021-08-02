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    Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı öldürüldü

    Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.
    • AA
    • 02.08.2021 - 10:46
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    Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK'lı öldürüldü

    Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, kahraman komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi.

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