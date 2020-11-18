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    Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist öldürüldü

    MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2020 - 09:48
    • Güncelleme : 18.11.2020 - 09:53
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    Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist öldürüldü

    MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

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