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Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist öldürüldü

MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.