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- Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 terörist öldürüldü
MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
- Haber Merkezi
- 18.11.2020 - 09:48
- Güncelleme : 18.11.2020 - 09:53
MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Fırat Kalkanı bölgesine sızma girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.