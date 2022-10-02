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    Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir polis şehit oldu

    MSB, El Bab Üs Noktasında düzenlenen güdümlü hava saldırısında Polis Memuru Mustafa Çalışgan'ın şehit olduğunu duyurdu. Şehidin acı haberi ailesine ulaştı.
    • 02.10.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 02.10.2022 - 11:32
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    Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir polis şehit oldu

    Tokat'a şehit ateşi düştü...

    Kahraman Mehmetçik operasyon bölgelerinde terörle mücadelesini sürdürüyor.

    Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde süren operasyondan kötü haber geldi. El Bab Üs Noktasında teröristler tarafından güdümlü füze saldırısı düzenlendi.

    Bir askerimiz şehit oldu

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), gece saatlerinde yapılan saldırıda sonucu Polis Memuru Mustafa Çalışgan'ın şehit olduğunu duyurdu.

    Bakanlığın açıklamasında, "Şehit düşen kahraman polisimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, dileriz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

    Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir polis şehit oldu #1

    Acı haber ailesine ulaştı

    34 yaşındaki şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

    Çalışgan'ın acı haberi Tokat'taki baba ocağı ulaşırken, eşinin ve çocuklarının ise Samsun'da yaşadığı belirtildi.

    Cenazesi Tokat'a gönderilecek

    Şehidin cenazesi 2 Ekim saat 11:20'de Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından Tokat'a gönderilecek.

    Ali Paşa Camii'nde kılınacak ikindi namazını müteakip Erenler Şehitliği'nde defnedilecek.

    Fırat Kalkanı Harekat bölgesinde bir polis şehit oldu #2


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