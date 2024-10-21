Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, FETÖ elebaşının ölümü sonrası tatlı dağıtıldı

Haber Merkezi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün lideri Fetullah Gülen, 25 yıldır yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nde öldü.

Ergenokon, Balyoz ve askeri casusluk gibi kumpas davaları, 7 Şubat MİT krizi ve 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki FETÖ’nün elebaşı olan Fetullah Gülen hakkında Türkiye’de çok sayıda dava bulunuyordu.

FIRAT KALKANI HAREKAT BÖLGESİNDE DE KUTLANDI

Ayrıca Fetullah Gülen, 15 Temmuz hain darbe girişiminde 251 vatandaşımızın ölümünün bir numaralı sorumlusuydu.

FETÖ elebaşının ölüm haberinin alınması ise hem ülkemizde hem de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde sevinçle karşılandı.

TATLI DAĞITILDI

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde, terör örgütü elebaşı Gülen'in ölümü tatlı dağıtılarak kutlandı.

İşte o kareler...