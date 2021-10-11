Zırhlı araca terör örgütü PKK/PYD'nin güdümlü füzeyle yaptığı hain saldırı sonucu şehit olan Cihat Şahin ile Fatih Doğan, memleketlerinde defnedildi.

Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde dün gerçekleşen PKK/PYD saldırısında, Gaziantep Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit düşmüştü.

Kahraman şehitlerimiz, bugün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı.

ŞEHİT CİHAT ŞAHİN ELAZIĞ'DA DEFNEDİLDİ

Şehit Cihat Şahin için Elazığ Ataşehir Mahallesi'ndeki Mevlana Camisi'nde tören düzenlendi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında taşınarak katafalka konuldu.

Fırat Kalkanı Harekatı şehitlerine veda VİDEO



ACILI AİLELERİN GÖZYAŞLARI

Güçlükle ayakta duran şehit yakınlarını, şehidin silah arkadaşları teselli etti. Şehidin naaşı, İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde omuzlarda taşınarak cenaze aracına konuldu.

Şehit Şahin'in naaşı, daha sonra Harput Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, mezarlıkta şehidin babası ile eşine, Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim verdi.

ŞEHİT FATİH DOĞAN ADIYAMAN'DA DEFNEDİLDİ

Şehit polis memuru Fatih Doğan'ın naaşı ise Adıyaman Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevine götürülüp helallik alındı, ardından Yeni Mezarlık Camisi'ne getirildi.

Törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehidin annesi Emine, babası Mehmet, eşi Emine ile gözyaşı döken kardeşlerini ve diğer yakınlarını teselli edip, başsağlığı diledi. Şehidin ailesi, tören sırasında Fatih Doğan'ın fotoğrafına sarılıp öptü. Şehidin naaşı, İl Müftüsü Mehmet Taşçı tarafından kıldırılan namazın ardından buradaki mezarlığa götürüldü.