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    Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist öldürüldü

    Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist, komandolar tarafından etkisiz hâle getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 15.02.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 16:18
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    Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist öldürüldü

    Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor...

    Canları uğruna vatan nöbetlerine devam eden kahraman Mehmetçik, hain teröristlere nefes aldırmıyor.

    Askerlerimiz her türlü saldırı ve sızma girişiminin önüne geçiyor.

    10 PKK'LI DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı girişiminde bulunan 6 PKK/YPG’li terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

    "HAK ETTİKLERİ CEZAYI MİSLİYLE ALIYORLAR"

    Bakanlık açıklamasında, "Teröristler hak ettikleri cezayı misliyle almaya devam ediyor!" ifadeleri de yer aldı.

    Fırat Kalkanı ile Barış Pınarı bölgesinde 10 terörist öldürüldü #1


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