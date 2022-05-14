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    Fırat Kalkanı Operasyon bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.05.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 14.05.2022 - 12:14
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    Fırat Kalkanı Operasyon bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Suriye'nin kuzeyinde görevli olan Mehmetçik, terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

    "2 terörist etkisiz hale getirildi"

    MSB açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

    "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."

    Fırat Kalkanı Operasyon bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1

    Fırat Kalkanı Operasyon bölgesinde 2 terörist öldürüldü #2


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