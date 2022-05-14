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- Fırat Kalkanı Operasyon bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı Operasyon bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- Haber Merkezi
- 14.05.2022 - 12:03
- Güncelleme : 14.05.2022 - 12:14
Suriye'nin kuzeyinde görevli olan Mehmetçik, terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
"2 terörist etkisiz hale getirildi"
MSB açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."