Fırat Kalkanı Operasyon bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suriye'nin kuzeyinde görevli olan Mehmetçik, terörle mücadelesine hız kesmeden devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

"2 terörist etkisiz hale getirildi"

MSB açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."