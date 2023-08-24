Fırat Kalkanı Operasyonu'nun üzerinden 7 yıl geçti Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine yönelik başlattığı Fırat Kalkanı Operasyonu'nun üzerinden 7 yıl geçti. Mehmetçik 7 ay gibi bir sürede 3 binden fazla DEAŞ'lıyı, 5 binden fazla da PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

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Tarihler 24 Ağustos 2016'yı gösterdiğinde Türkiye'nin Suriye'de terör örgütlerine yönelik ilk sınır ötesi operasyonu olma özelliğini taşıyan Fırat Kalkanı Harekatı başlatıldı.

Başlatılan operasyonda Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı kapsamında, güvenliğini tehdit eden terör örgütlerini etkisiz hale getirmek ve sınır güvenliğini sağlaması amaçlandı.

'Fırat Kalkanı' adı verilen operasyon kapsamında TSK'ya ait tank birlikleri Suriye'nin kuzeyine girdi.

217 gün içinde terörden arındırıldı

Operasyonun ilk gününde, Gaziantep'in Karkamış ilçesinin karşısında, Suriye topraklarında yer alan Cerablus ilçe merkezi, 23 Şubat 2017'de ise Bab ilçe merkezi DEAŞ'tan kurtarıldı.

Harekatla, 2 bin 55 kilometrekare alana yayılmış yerleşimler 217 gün içinde terörden arındırıldı, 29 Mart 2017'de harekatın başarıyla tamamlandığını açıklandı.

Terör örgütlerine darbe vuruldu: 3 bin 936 DEAŞ'lı, 5 bin 912 de PKK'lı terörist öldürüldü

Mehmetçik ve SMO askerleri, Fırat Kalkanı Harekatı ile 7 aylık sürede 3 bin 936'sı DEAŞ, 1976'sı PKK/YPG terör örgütü mensubu 5 bin 912 teröristi etkisiz hale getirdi.

Harekatla, teröristler tarafından bölgeye döşenen 18 bin 796 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Bölgenin güvenliğini sağlanmasının ardından terör nedeniyle yerinden edilen çok sayıda sivil bölgeye döndü.

Bu kez yaraların sarılması için harekete geçildi, peş peşe adımlar atıldı.

Eğitim ve altyapı hizmetlerine hız verildi

Sivillerin ihtiyaç duyduğu tüm kamu kurumları oluşturuldu. Bu kurumlarda sadece bölge halkı istihdam edildi.

Eğitim, sağlık, altyapı ve hizmet alanlarında yürütülen projelerle harekatın yürütüldüğü alanda nüfus yaklaşık 2 milyonu buldu.

Çocukların eğitim hakkından faydalanmalarına büyük önem veren Türkiye, 700 okulun açılmasında büyük rol oynayarak 300 bin öğrencinin eğitim almasını sağladı.

Yeni ibadethaneler ve sağlık merkezleri inşa edildi

289 camiyi restore ederek 253 yeni cami inşa edildi. Suriye'nin kuzeyindeki Çobanbey beldesinde de Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kuruldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Cerablus, Çobanbey, Bab ve Azez bölgelerinde de sanayi siteleri kuruldu.

Çobanbey beldesinde Sağlık Bilimleri Üniversitesine bağlı tıp fakültesi ve sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu kuruldu.

Gaziantep Üniversitesi Cerablus, Bab ve Azez bölgelerinde yükseköğretim faaliyetleri gerçekleştiriyor.

MSB paylaştı: Kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyoruz

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 7'nci yılı dolayısıyla mesaj yayınladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "7 yıl önce gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Harekatı ile 4 binden fazla DEAŞ'lı teröristi etkisiz hale getiren Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve kahraman Mehmetçiğimizi gururla selamlıyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, mutlu ve uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.