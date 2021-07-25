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    Fırat Kalkanı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

    Fırat Kalkanı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

    Suriye'nin El Bab bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan kahraman iki askerin cenazeleri, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.
    • AA
    • 25.07.2021 - 11:23
    • Güncelleme : 25.07.2021 - 11:44
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    Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde hain terör örgütünün zırhlı araca düzenlediği bombalı saldırıda Piyade Komando Astsubay Fatih Güney ve Piyade Komando Sözleşmeli Er Emrah Arslan şehit düştü.

    Şehit Güney ve Arslan'ın al bayrağa sarılı naaşları Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından Asri Mezarlığa daha sonra da konvoy eşliğinde Gaziantep Havalimanına götürüldü.

    TÖRENLE UĞURLANDI

    Saygı duruşunda bulunulması, şehitlerin öz geçmişinin okunması ve duaların ardından Güney'in cenazesi Ordu'ya Arslan'ın cenazesi ise Samsun'a gönderilmek üzere askeri uçağa alındı.

    Düzenlenen törene resmi makamlar, protokol üyeleri ve şehitlerin silah arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda kişi katıldı.

    Fırat Kalkanı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı ViDEO

    Fırat Kalkanı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı #1

    Fırat Kalkanı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı #2

    Fırat Kalkanı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı #3

    Fırat Kalkanı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı #4

    Fırat Kalkanı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı #5

    Fırat Kalkanı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı #6

    Fırat Kalkanı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı #7

    Fırat Kalkanı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı #8

    Fırat Kalkanı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı #9

    Fırat Kalkanı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı #10

    Fırat Kalkanı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı #11

    Fırat Kalkanı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı #12

    Fırat Kalkanı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı #13

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