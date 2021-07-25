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Fırat Kalkanı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı şehitleri son yolculuğuna uğurlandı

Suriye'nin El Bab bölgesinde teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan kahraman iki askerin cenazeleri, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderildi.