Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 10 terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, kahraman Mehmetçik'in operasyon bölgelerinde saldırı hazırlığındaki 10 teröristi etkisiz hale getirdiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerini cezasız bırakmıyor.

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde barınan hain teröristler, başlarını inlerinden çıkardıkları anda gereken karşılığı misliyle alıyor.

Son olarak bölgeye taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan teröristler, kahraman Mehmetçik tarafından engellendi.

"10 terörist etkisiz hale getirildi"

Operasyonla ilgili bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı (MSB) şu ifadeleri kullandı:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi."