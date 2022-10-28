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    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 13 terörist öldürüldü

    Suriye'nin kuzeyindeki operasyon bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 13 PKK'YPG'li terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi.
    • 28.10.2022 - 10:29
    • Güncelleme : 28.10.2022 - 10:40
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    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 13 terörist öldürüldü

    Kahraman Mehmetçik teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerini cezasız bırakmıyor.

    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde barınan hain teröristler, başlarını inlerinden çıkardıkları anda güvenlik güçlerinden kaçamıyor.

    Son olarak bölgeye taciz ateşi açan ve saldırı girişiminde bulunan teröristler, kahraman Mehmetçik tarafından engellendi.

    13 terörist öldürüldü

    Operasyonla ilgili bilgi veren Milli Savunma Bakanlığı (MSB) şu ifadeleri kullandı:

    "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 13 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 13 terörist öldürüldü #1


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