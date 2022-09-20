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    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü

    Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
    • 20.09.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 15:40
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    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü

    Türk askeri başarılı operasyonlarıyla terör örgütüne darbe vurmaya devam ediyor.

    Güvenlik güçleri Suriye'de teröristlere nefes aldırmıyor.

    MSB duyurdu

    Canları uğruna vatanı korumaya devam eden Mehmetçik, son olarak Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde saldırı hazırlığındaki teröristlere engel oldu.

    Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) geldi.

    "3 terörist etkisiz hale getirildi"

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 3 terörist öldürüldü #1


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