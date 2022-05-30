2 operasyon bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.

Kahraman Türk askeri, hain teröristleri inlerinde leş ediyor.

Bölücü terör örgütlerinin korkulu rüyası olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden her geçen gün başarılı bir haber geliyor.

Sınır içi ve sınır ötesi operasyon sürdüren kahraman askerler bu kez de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgesinde teröristleri yerle bir etti.

5 terörist daha öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı'nca duyrulan güzel haberde şu ifadeler kullanıldı;

"Terörist neredeyse hedefimiz orası! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"