Petrol
116.65
0.94%
Euro
17.6749
1.53%
Dolar
16.3926
1.24%
Altın
978.65
1.38%
Borsa
2527
0.00%
Bitcoin
501.938
4.84%
BTXN Coin
12.49
-0.47%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    2 operasyon bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 30.05.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 30.05.2022 - 17:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2 operasyon bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri, hain teröristleri inlerinde leş ediyor.

    Bölücü terör örgütlerinin korkulu rüyası olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nden her geçen gün başarılı bir haber geliyor.

    Sınır içi ve sınır ötesi operasyon sürdüren kahraman askerler bu kez de Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı harekat bölgesinde teröristleri yerle bir etti.

    5 terörist daha öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı'nca duyrulan güzel haberde şu ifadeler kullanıldı;

    "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 5 PKK/YPG’li terörist ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

    2 operasyon bölgesinde 5 terörist öldürüldü #1


    İlginizi Çekebilir

    Esenyurt'ta polisle mahalleli arasında arbede
    3. Sayfa

    Esenyurt'ta polisle mahalleli arasında arbede

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Mehmetçik Tunceli'de teröristlerin peşinde
    Gündem

    Mehmetçik Tunceli'de teröristlerin peşinde

    Görüş Bildir