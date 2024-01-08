Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 5 terörist öldürüldü

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Güvenlik güçleri, teröristlere göz açtırmıyor.
Yurt içinde olduğu kadar, Türkiye'yi dışardan gelebilecek tehditlere karşı da sınır ötesinde koruyan Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin inlerine giriyor.
Bu kapsamda Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK'lı öldürüldü.
"Teröristler için hiçbir yer güvenli değil"
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Teröristler için hiçbir yer güvenli değil!
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
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