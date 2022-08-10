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    Harekat bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
    • 10.08.2022 - 16:28
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 17:25
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    Harekat bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

    Kahraman Türk askeri şehidinin kadınını yerde bırakmıyor.

    Terör koridorunu yok etmek için başlatılan Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde güvenlik güçlerinin faaliyetleri sürüyor.

    8 terörist öldürüldü

    Bu kapsamda bölgede teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

    "Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek"

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin açıklamayı, "Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." sözleriyle duyurdu.

    Harekat bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi #1

    "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız..."

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"

    Harekat bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi #2


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