Harekat bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kahraman Türk askeri şehidinin kadınını yerde bırakmıyor.

Terör koridorunu yok etmek için başlatılan Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerinde güvenlik güçlerinin faaliyetleri sürüyor.

8 terörist öldürüldü

Bu kapsamda bölgede teröristlere göz açtırmayan Mehmetçik, 8 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi.

"Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) konuya ilişkin açıklamayı, "Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." sözleriyle duyurdu.

"Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız..."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Huzur ve güvenliğin teminatı Komandolarımız, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"