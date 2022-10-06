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    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 06.10.2022 - 10:58
    • Güncelleme : 06.10.2022 - 11:07
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    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 terörist öldürüldü

    Kahraman Türk askeri, hain teröristlerin ensesinde.

    Çeşitli bölgelerdeki operasyonlarına hız kesmeden devam eden Türk Silahlı Kuvvetleri, her geçen gün yeni bir başarı elde ediyor.

    Bölücü terör örgütleri mensuplarını inlerine gömen kahramanlar bu kez Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı operasyon bölgelerinde teröre darbe indirdi.

    Bakanlık, açıklamasını şu ifadelerle duyurdu;

    "Suriye’nin kuzeyinde teröristlerin saldırı girişimlerini karşılıksız bırakmadık, bırakmayacağız! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit ettiği 9 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi."

    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 terörist öldürüldü #1


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