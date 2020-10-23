Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 2 terörist, etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki saldırı hazırlığı, komandolar tarafından önlendi.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.