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    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 2 terörist, etkisiz hale getirildi.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.10.2020 - 10:28
    • Güncelleme : 23.10.2020 - 10:28
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    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor.

    Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki saldırı hazırlığı, komandolar tarafından önlendi.

    2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.

    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü #1

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