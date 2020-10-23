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- Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist öldürüldü
Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığındaki PKK/YPG'li 2 terörist, etkisiz hale getirildi.
- AA & Ensonhaber
- 23.10.2020 - 10:28
- Güncelleme : 23.10.2020 - 10:28
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), bölücü terör örgütü üyelerine yönelik operasyonları başarıyla devam ediyor.
Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'nin kuzeyindeki saldırı hazırlığı, komandolar tarafından önlendi.
2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmaya yönelik sızma ve saldırı girişimlerinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde 1, Barış Pınarı bölgesinde 1 olmak üzere toplam 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." denildi.