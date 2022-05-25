Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerini cezasız bırakmıyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan bir grup terörist etkisiz hale getirildi.

5 PKK'lı daha öldürüldü

Açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor, sürdürecek! " ifadeleri kullanıldı.