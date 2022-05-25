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    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.
    • 25.05.2022 - 17:34
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 17:44
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    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerini cezasız bırakmıyor.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre; Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olan bir grup terörist etkisiz hale getirildi.

    5 PKK'lı daha öldürüldü

    Açıklamada, "Terörist neredeyse hedefimiz orası! Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi sürdürüyor, sürdürecek! " ifadeleri kullanıldı.

    Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 5 terörist öldürüldü #1


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