Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 terörist öldürüldü

Kahraman Türk askerinin vatan nöbeti sürüyor...
Terörle mücadelenin en yoğun olduğu Suriye'de görev yapan Mehmetçik, teröristleri tek tek indirmeye devam ediyor.
Operasyonlar kapsamında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 terörist tespit edildi.
6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Teröristlerin saklandığı yerleri belirleyen Mehmetçik, operasyon için start verdi.
Başarılı çalışmanın ardından terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen 6 terörist etkisiz hale getirildi.
"TERÖRİSTLERİ HENDEKLERE GÖMMEYE DEVAM EDİYORUZ"
Operasyonun detayları Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.
Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Suriye’nin kuzeyindeki PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde belirlediği 6 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.
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