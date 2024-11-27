Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 terörist öldürüldü

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Kahraman Türk askerinin vatan nöbeti sürüyor...

Terörle mücadelenin en yoğun olduğu Suriye'de görev yapan Mehmetçik, teröristleri tek tek indirmeye devam ediyor.

Operasyonlar kapsamında Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 6 terörist tespit edildi.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Teröristlerin saklandığı yerleri belirleyen Mehmetçik, operasyon için start verdi.

Başarılı çalışmanın ardından terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu tespit edilen 6 terörist etkisiz hale getirildi.

"TERÖRİSTLERİ HENDEKLERE GÖMMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Operasyonun detayları Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada şu ifadeler yer aldı: