Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 6 terörist öldürüldü MSB, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor.

Yurt sınırları içerisinde olduğu kadar, Türkiye'yi dışardan gelecek tehlikeleri berteraf etmek için başlatılan Suriye ve Irak'taki operasyon bölgelerinde de hain PKK terör örgütü inlerine tek tek giriliyor.

Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 6 teröristin daha öldürüldüğünü duyurdu.

"6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına devam ediyor.

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi."