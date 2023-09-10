Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 7 terörist öldürüldü

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Kahraman Mehmetçik yurt içi, sınır ve sınır ötesinde teröristlere göz açtırmıyor.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonlarla eli kanlı teröristler tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Düzenlenen operasyonlarla köşeye sıkışan örgüt mensupları, kendilerini bekleyen hazin sondan kaçamıyor.

Kahraman Türk askeri, yapılan operasyonlarla hain teröristlerin kökünü kazıyor.

7 terörist öldürüldü

Bu kapsamda yeni operasyonlar gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgesinde 7 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık verdi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.



Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.