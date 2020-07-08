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    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda 7 terörist yakalandı

    Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.
    • AA
    • 08.07.2020 - 10:52
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    Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı'nda 7 terörist yakalandı

    Terör örgütü PKK/YPG’nin huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetlerini önlemek maksadıyla icra edilen operasyonlarda; Fırat Kalkanı bölgesinde 4, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist gözaltına alındı.

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