Fırat Tanış'tan Ekrem İmamoğlu'na tiyatro tepkisi

İmamoğlu'nun İstanbul'da yapımı onaylanmayan projeler için tiyatro demesi, oyuncu Fırat Tanış'ı sinirlendirdi. Tanış, İmamoğlu'nu eleştirince kendisi de sanat camiasının hedefi oldu.

İstanbul'daki projeler için borçlarda yasal sınırı aşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümetin metro hattını engellediğini söyleyerek açıklamalarda bulundu

Bu açıklamaları yaparken de İmamoğlu, "İstanbul'a ihanet eden kim varsa en tepeden en alta kadar deşifre ederiz. Tiyatro oynamaya kalkmasınlar." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Fırat Tanış da, Twitter hesabından İmamoğlu'nun konuşmasını paylaşarak İBB Başkanı'nı sert bir şekilde eleştirdi.

"MUHALEFETİ BÖYLE İKTİDARINI SİZ DÜŞÜNÜN"

Fırat Tanış İmamoğlu'nun hedef alarak, "Ahlaksızlığı tiyatro sanatıyla tarif eden bir yerel yöneticinin bağlı olduğu siyasi iradeden, kültür sanat politikası üretmesini bekliyoruz. Daha çok bekleriz. Muhalefeti böyle, iktidarını siz düşünün." ifadelerini kullandı

İMAMOĞLU'NU NASIL ELEŞTİRİRSİN TEPKİLERİ

Fırat Tanış, bu açıklamaları sonrası kendisine sanat camiasından destek gelmesini beklerken sert eleştirilere maruz kaldı.

İmamoğlu'nun eleştirdiği için sert tepki gören Fırat Tanış'a karşı sosyal medyadan da linç kampanyası başlatıldı.