Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu ne zaman, neden öldürüldü?

Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir? Fırat Çakıroğlu ne zaman, neden öldürüldü?

İzmir Ege Üniversitesi'nde, karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgada teröristlerce katledilen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun doğun günü sosyal medyada gündem oldu. Peki Fırat Çakıroğlu kimdir?

6-7 Eylül Kobani olayları sırasında Ege Üniversitesi'nde PKK terör örgütü üyesi Nurullah Semo tarafından katledilen Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, doğum gününde unutulmadı.

Çakıroğlu, sevenleri tarafından sosyal medyanın gündemine taşındı. Fırat30 yaşında etiketiyle anılan Fırat Yılmaz Çakıroğlu kimdir, ne zaman ve neden öldürüldü..

FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU KİMDİR?

Fırat Çakıroğlu, 1 Ocak 1991 tarihinde Konya'nın Akşehir ilçesinde dünyaya geldi. Babası Fuat Mahir Çakıroğlu ile annesi Özlem Çakıroğlu'nun tek çocuğuydu.

1996 yılında öğretmen olan annesi nedeniyle Diyarbakır'da ilkokul yıllarını geçirdi.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisiydi. Aynı fakültede formasyon dersleri alan Çakıroğlu, Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu idi.

FIRAT ÇAKIROĞLU CİNAYETİ NEDİR?

Fırat Çakıroğlu, 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi'nde başlayan karşıt görüşlü öğrencilerin kavgası sonrası bıçaklanarak hayata veda eti.

Kavgada bıçaklanan Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusu Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu, hastanede yaşamını yitirdi. Fırat Çakıroğlu'nun adı, Tarsus'da spor merkezine, Nazilli'de bir parka verildi. İzmir'in Menderes'de bir spor tesisine de adı verildi.

Cinayetin sanığı 880 gün süren yargılanma döneminden sonra terör örgütü üyeliğinden 15 yıl, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.