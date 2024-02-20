Fırat Yılmaz Çakıroğlu, ölümünün 9'uncu yıl dönümünde anılıyor 20 Şubat 2015'te Ege Üniversitesi'nde PKK'lılar tarafından bıçaklanarak öldürülen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun hayattan koparılmasının üzerinden 9 yıl geçti.

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ensonhaber.com

Türkiye, PKK terör örgütünün sadece sınır ötesinde, dağlarda hain saldırılarında kayıp vermedi.

Şehirlerin göbeğine kadar yuvalanan PKK teröristleri, yıllar önce okullara kadar sirayet etti.

İşte o PKK'lılar, 2015'te gencecik bir vatan evladını hayatta kopardı.

Ege Üniversitesi'nde PKK'lıların saldırısı

Ege Üniversitesi'nde, 20 Şubat 2015'te öğrenciler ile PKK yandaşları arasında kavga çıktı.

Çıkan kavgada, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu kalbinden bıçaklandı.

Çakıroğlu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti, olayda 7 kişi de yaralandı.

Katiline 3 suçtan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet

Saldırıdan sonra gözaltına alınan Sosyoloji Bölümü 4. sınıf öğrencisi Nurullah Semo tutuklanmış, 7 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Devam eden dava sonucunda Semo, "kasten öldürmek" ve "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

İhmali olan yöneticilere dava

Yükseköğretim Kurulu, EÜ öğrencisi Çakıroğlu'nun üniversite yerleşkesinde öldürülmesinde ihmali olduğu iddia edilen, aralarında Candeğer Yılmaz'ın da bulunduğu üniversitenin bazı eski yöneticileri hakkında soruşturma izni vermiş ve haklarında "görev ve yetkinin kötüye kullanılması" suçundan dava açılmıştı.

9'uncu yılında anılıyor

Olayın üzerinden 9 yıl geçti.

PKK'lılar tarafından şehit edilen Çakıroğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da rahmetle anılıyor.

Mezarı başında yapılan anmanın haricinde onlarca vatandaş ve tanınmış sima, yaptıkları paylaşımla Çakıroğlu'na rahmet diliyor.

Murat Kurum'dan anma paylaşımı

Onlardan biri de Cumhur İttfakı'nın İstanbul adayı Murat Kurum oldu.

Kurum, şu ifadeleri kullandı:

9 yıl önce Ege Üniversitesi’nde eğitimine devam ederken terör örgütü PKK'nın saldırısıyla kaybettiğimiz şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu’nu rahmetle anıyorum.



Pırıl pırıl bir üniversite öğrencisini şehit eden terör örgütünü lanetliyorum.

Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusuydu

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, 1 Ocak 1991 yılında Konya'nın Akşehir ilçesinde doğdu. 1996 yılında öğretmen olan annesi Özlem Çakıroğlu'nun Diyarbakır'a tayini üzerine çocukluğunu ve ilkokul yıllarını Diyarbakır'da geçirdi.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. Sınıf öğrencisiydi. Aynı fakültede formasyon dersleri alıyordu. Ülkü Ocakları Ege Üniversitesi sorumlusuydu.